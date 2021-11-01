الهلال الأحمر العراقي يشيد باحتضان حكومة كوردستان مئات آلاف النازحين واللاجئين

شفق نيوز/ أشادت جمعية الهلال الأحمر العراقي، يوم الإثنين، باحتضان حكومة كوردستان مئات آلاف من النازحين واللاجئين.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، رئيس جمعية الهلال الأحمر العراقي ياسين المعموري، وفقاً لبيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وعرض رئيس جمعية الهلال الأحمر العراقي بحسب البيان، "نبذة عن عمل ونشاطات الطوارئ المجتمعية، فضلاً عن المشاريع المشتركة مع مؤسسة بارزاني الخيرية".

كما أشاد بحكومة إقليم كوردستان لاحتضانها مئات آلاف النازحين واللاجئين من مختلف المكونات.

كذلك جرى في اللقاء، التباحث حول الأوضاع في مخيمات النازحين واللاجئين، والتأكيد على أهمية مساعدتهم من قبل الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي وتهيئة الأرضية المناسبة للعودة إلى ديارهم طواعية.