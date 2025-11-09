الهجرة والمهجرين في دهوك: مشاركة النازحين بالتصويت الخاص بلغت 77%

شفق نيوز- دهوك

أعلن مدير دائرة الهجرة والمهجرين في دهوك، ديان جعفر، مساء اليوم الأحد، أن نسبة مشاركة النازحين في الاقتراع الخاص بلغت 77%، مشيراً إلى أن عدداً من النازحين كانوا مسجلين لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لكنهم غادروا إلى خارج البلاد.

وأوضح جعفر لوكالة شفق نيوز، أن "عملية التصويت الخاص التي جرت في 23 مركزاً انتخابياً سارت بشكل جيد وسلس دون تسجيل أي مشاكل تذكر".

وأضاف أن "عدداً كبيراً من النازحين سيشاركون في عملية التصويت العام إلا أن عودتهم إى مناطقهم في سنجار قد تواجه صعوبات مادية بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها".

يذكر أن أكثر من 26 ألف نازح مسجلين لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات شاركوا في التصويت الخاص الذي انطلق في الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد واستمر حتى الساعة السادسة مساء.