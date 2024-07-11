الهجرة تغلق مخيمات النازحين كافة بالسليمانية وتستثني "جرف الصخر" من العودة

شفق نيوز/ أعلنت وزيرة الهجرة المهاجرين الاتحادية، اليوم الخميس، إغلاق مخيمات النازحين كافة في محافظة السليمانية، مشيرة الى وجود تعاون ومرونة بين الوزارة وحكومة إقليم كوردستان من اجل غلق المخيمات في محافظتي أربيل ودهوك.

وقالت وزيرة الهجرة الاتحادية إيفان فائق جابرو خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز في السليمانية، انه استنادا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، وقرار مجلس الوزراء العراقي نعلن اليوم غلق المخيمات كافة في محافظة السليمانية.

وأضافت أنه، كان يوجد نحو 2500 أُسرة تسكن مخيمات النزوح في السليمانية عادت منها نحو 1800 أُسرة، و اختارت نحو 700 أسرة الاستقرار في السليمانية، مشيرة الى وجود قرابة 22 الف أسرة تسكن خارج المخيمات في السليمانية.

وبينت الوزيرة أنه سيتم التباحث مع الأسر المتبقية حول عودتها أو استقرارها في السليمانية باستثناء أُسر جرف الصخر.

وأكدت فائق أن "جهود إدارة السليمانية ونوابها وسياسيها كان داعما لنا بإنهاء ملف النازحين في المحافظة"، مشيرة الى ان "ملف نازحي أربيل ودهوك سيغلق كذلك، وذلك بعد تشكيل لجنة مشتركة بأمر من رئيس مجلس الوزراء الاتحادي من قبل وزارة الهجرة الاتحادية ووزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان".