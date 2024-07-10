الهجرة بدهوك توقف توزيع المنحة المالية للنازحين العائدين وتوضح الأسباب

شفق نيوز/ اعلنت دائرة الهجرة والمهجرين فرع دهوك التابعة لوزارة الهجرة والمهجرين في الحكومة الاتحادية، يوم الأربعاء، توقف عملية توزيع المنحة المالية للنازحين العائدين بسبب عدم قدرتها على استيعاب الأعداد الكبيرة للراغبين في العودة.

وأوضح مدير فرع دهوك أسكندر محمد لوكالة شفق نيوز، أن "عدد المسجلين للعودة منذ صدور قرار إغلاق المخيمات قبل ثلاثة اشهر تجاوز 4500 شخص حيث تم اغلاق ملفاتهم كنازحين وقد تسلم أكثر من 3700 شخص منهم المنحة المالية المخصصة من قبل حكومة بغداد المقدرة بـ4 ملايين دينار عراقي".

واضاف ان "قيمة المنحة ستنخفض الى مليون ونصف المليون دينار عراقي بعد تاريخ 31 يوليو 2024 نتيجة لانتهاء المهلة التي أعلنتها وزارة الهجرة والمهجرين في بغداد".

من جانبه، أكد ديان جعفر مدير دائرة الهجرة والمهجرين واستجابة الازمات في دهوك التابعة لحكومة اقليم كردستان ان "عدد النازحين المسجلين كعائدين الى سنجار بلغ 1049 عائلة، وان العديد منهم استقروا خارج المخيمات ولم يعودوا إلى سنجار".

وأضاف في حديث لوكالة شفق نيوز، ان "400 عائلة فقط من هذا العدد عادت الى مناطقها في سنجار"، مشيرا الى "وجود حالات عديدة من العودة العكسية للنازحين من سنجار إلى دهوك مرة اخرى بعد تسلم المنحة".

وأكد جعفر أن "ابواب المخيمات لن تغلق بعد انتهاء المهلة في 31 يوليو 2024 ، وستبقى مفتوحة، وستواصل حكومة الإقليم تقديم المساعدات للنازحين داخل المخيمات لضمان استمرار الدعم وتلبية احتياجاتهم الاساسية في هذه الظروف".