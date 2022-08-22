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الهجرة الدولية: هناك بيئة خصبة للعنف في "أطراف" المدن ونبحث مواجهتها في اقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-22T14:31:49+0000
الهجرة الدولية: هناك بيئة خصبة للعنف في "أطراف" المدن ونبحث مواجهتها في اقليم كوردستان

شفق نيوز / أعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، وجود بيئة خصبة في اقليم كوردستان للعنف والتطرف وذلك في دراسة استطلاعية شملت ثلاث مناطق في الإقليم، فيما بينت أنها عرضت النتائج على الجهات الحكومية، وتستعد لإجراء دراسة أوسع في الإقليم لمواجهة هذه الظواهر.

وقال المتحدث باسم المنظمة كاميران بالاني في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز إن "المنظمة قامت بإجراء دراسة ميدانية حول العنف والتطرف في إقليم كوردستان والمسببات لذلك، وقد عقدنا اليوم اجتماعاً مغلقاً مع العديد من المؤسسات الحكومية لعرض النتائج عليهم والتباحث حول إقرار آلية وضع خطة وطنية للوقاية من التطرف داخل المجتمع الكوردستاني".

وأضاف بالاني؛ أن "الدراسة أُجريت في ثلاث مناطق في الإقليم هي محافظة حلبجة، وادارتي كرميان ورابرين كمرحلة اولى للدراسة، وتبين أن هناك بيئة خصبة للعنف والتطرف في إقليم كوردستان والتي تعود الى جملة أسباب ثقافية واجتماعية وسياسية واقتصادية".

وتابع بالاني أن "مقاومة الشباب للأفكار والجماعات المتطرفة باتت ضعيفة لذا يجب التكاتف في هذه المرحلة التي تُعد وقائية لكي لا ندخل في مرحلة المواجهة".

وبيّن بالاني أن "المنظمة ستقوم بتوسيع نطاق الدراسة لتشمل جميع مناطق الإقليم وسيتم الاعلان عنها بالأرقام بعد التشاور مع الجهات الحكومية حولها"، مشيراً الى ان "النتائج الاولية اشارت الى خصوبة أكثر للتطرف في أطراف المدن مقارنة بداخلها، وذلك يعود الى شح فرص العمل في هذه المناطق التي تخلو من القطاع الخاص بشكل كبير".

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