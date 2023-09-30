"النِصاب" يُرجئ مؤتمر الحركة الإسلامية الكوردستانية 10 أيام

شفق نيوز / قررت الحركة الإسلامية الكوردستانية، تأجيل مؤتمرها الـ13 المقرر عقده اليوم السبت في السليمانية، لمدة 10 أيام، بسبب عدم اكتمال نصاب الأعضاء.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فإن مفوضية الانتخابات الاتحادية، أمهلت الحركة الإسلامية الكوردستانية، 10 أيام لاستكمال الاستعدادات التامة لعقد مؤتمرها، بعد عدم اكتمال النصاب القانوني لعقده اليوم.

وكان العضو القيادي في الحركة الإسلامية الكوردستانية، سعد كولبي، قد أخبر الوكالة، بعزم الحركة عقد مؤتمرها التأسيسي اليوم، بناء على طلب مفوضية الانتخابات الاتحادية، بعد أن ألغت المفوضية نتائج المؤتمر الـ12 للحركة بسبب مشكلات بين جناحي الحركة".

ووفق كولبي، فقد كان من المقرر أن يشارك جناحي الحركة في المؤتمر، مؤكداً مشاركة 2000 عضو أيضاً، وكذلك الذين شاركوا في مؤتمر العام، لسنة 2016 فهم أعضاء في الحركة الإسلامية.