النيران تلتهم مستودعاً للكبريت في السليمانية

شفق نيوز/ افاد مصدر في الدفاع المدني في السليمانية، اليوم الأحد، باندلاع النيران في مستودع للكبريت دون معرفة الأسباب.

وقال المصدر لمراسل وكالة شفق نيوز إنه ظهر اليوم تم اخبار قوات الدفاع المدني بوجود حريق في مستودع للكبريت في منطقة "تانجرو" في السليمانية، وقد هرعت فرق الانقاذ لمكان الحادث.

وأضاف أن فرق الانقاذ سيطرت على الحادث، والان هي بانتظار نتائج التحقيق بأسباب الحادث وحجم الضرر الذي لحق بالمستودع، ومعرفة إذا ما كان مرخصا أم لا.