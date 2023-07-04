النيران تلتهم قرابة 20 ألف دونم من الأراضي الزراعية في السليمانية (صور)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة غابات محافظة السليمانية اليوم الثلاثاء، السيطرة على جميع الحرائق التي نشبت ضمن حدود المديرية خلال شهر حزيران الماضي.

وقال المتحدث الرسمي باسم مديرية شرطة غابات السليمانية العميد هيمن كمر خان، لوكالة شفق نيوز، "خلال شهر حزيران نشبت عدة حرائق في أماكن متفرفة في حدود مديرية شرطة غابات محافظة السليمانية"، موضحا أن مفارز مديريته "تمكنت من السيطرة على كل تلك الحرائق".

وأضاف أن "مساحات الأراضي التي تم حرقها خلال شهر حزيران المنصرم، والتي تم السيطرة عليها بلغت حوالي 20 ألف دونم أغلبها في المرتفعات الجبلية"، مبينا ان "مفارز المديرية ألقت القبض على 10 متهمين لمخالفتهم القوانين والتسبب بالحرائق وتم تقديمهم للقضاء بتهمة الاساءة للبيئة".

واكد كمر خان، أن "تلك الحرائق خلفت أضرارا مادية بالعديد من الأراضي وممتلكات المواطنين".