النيران تلتهم عشرات الأشجار في السليمانية

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة الغابات والبيئة في السليمانية، يوم الخميس، باندلاع النيران في عشرات الأشجار بحدود ناحية "آغجلر" التابعة لقضاء جمجمال.

وقال شرطة الغابات والبيئة في بيان اليوم، إن حريقا نشب في حدود الناحية المذكورة، ووصل فريق من مركز شرطة غابات (آغجلر) إلى المكان المخصص، وبعد جهد كبير وعمل شاق تم التمكن من السيطرة على الحادث.

وقدّر البيان الأضرار الناجمة عن الحادث باحتراق 15 دونماً من القش والعشب، و100 شجرة، مشيرا إلى أن سبب الحريق غير معروف.