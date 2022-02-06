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النمسا ترغب بتعزيز العلاقات في مجالي التجارة والاستثمار مع إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-06T10:14:35+0000
النمسا ترغب بتعزيز العلاقات في مجالي التجارة والاستثمار مع إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أكد وفد من وزارة الخارجية النمساوية، يوم الاحد، لرئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني رغبة بلاده بتعزيز العلاقات مع الاقليم في مجالي التجارة والاستثمار.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب أوروبا في وزارة الخارجية النمساوية غيرولد فولمر، والسفير النمساوي لدى العراق والأردن أوسكار فوستنغر.

وجرى في اللقاء بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "التباحث حول آخر المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز علاقات النمسا مع العراق وإقليم كوردستان".

وأعرب رئيس الحكومة عن "تقديره للعلاقة الطيبة والتاريخية التي تربط النمسا مع إقليم كوردستان، فضلاً عن دعمها لشعب كوردستان".

وأعرب الوفد النمساوي عن "رغبة بلاده في مواصلة الارتقاء بالعلاقات مع إقليم كوردستان، ولا سيما في مجالي التجارة والاستثمار".

كما تناول الاجتماع حل مشكلة المهاجرين الكورد في أوروبا، وضرورة منع الهجرة غير الشرعية.

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