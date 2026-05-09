النمسا تحتفي بذكرى وصول أول مجموعة لاجئين كورد (صور)

شفق نيوز- فيينا

أقيم في العاصمة النمساوية فيينا، يوم السبت، حفلاً خاصاً بمناسبة مرور 50 عاماً على قبول البلاد الأوروبية أول مجموعة من اللاجئين الكورد من العراق.

وقالت السفارة العراقية في النمسا في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن السفير هشام العلوي حضر حفل الذكرى الذي أقيم تحت عنوان "بيجي نمسا – عاشَت النمسا" في قصر باليه نيدرأوسترايش، بمشاركة ممثلين عن الأوساط السياسية والدبلوماسية العراقية والنمساوية، وعدد كبير من أبناء الجالية العراقية الكوردية في النمسا.

وفي بداية الفعالية، تم عرض فيلم قصير يوثق وصول المجموعة الأولى المكونة من 96 لاجئاً كوردياً إلى مطار فيينا الدولي في 31 آذار/ مارس 1976، عقب موافقة الحكومة النمساوية على استقبالهم لأسباب إنسانية إثر انهيار حركة التمرد الكوردية بعد توقيع اتفاقية الجزائر بين إيران والعراق في عام 1975.

وتحدث في الفعالية الرئيس الاتحادي السابق لجمهورية النمسا، هانس فيشر، الذي لعب دوراً مهماً في تسهيل إجراءات قبول اللاجئين وتوفير الدعم لهم، ورئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، سفين دزئي، الذي أعرب في كلمته عن شكره وتقديره لحكومة وشعب جمهورية النمسا على مواقفهم الإنسانية، وما قدموه من دعم للطلبة والعوائل الكوردية.

كما ألقى السفير هشام العلوي كلمة بالمناسبة جاء فيها أن الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان في أربيل تعملان معاً من أجل ترسيخ الاستقرار، وتحقيق التنمية المستدامة، وبناء مستقبل أفضل لجميع العراقيين.