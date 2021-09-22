سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

النمسا تبلغ نيجيرفان بارزاني رغبتها بعودة شركاتها إلى إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-22T09:10:08+0000
النمسا تبلغ نيجيرفان بارزاني رغبتها بعودة شركاتها إلى إقليم كوردستان

شفق نيوز/ التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم الأربعاء، أوسكار فوستنغر سفير النمسا في الأردن والعراق.

وقالت رئاسة الاقليم في بيان اليوم، إنه بُحثت في اجتماع علاقات الصداقة التاريخية بين إقليم كوردستان والنمسا وتم التأكيد على الرغبة المشتركة لتطوير العلاقات في المجالات كافة، وخاصة في مجال التبادل التجاري وفرص العمل والاستثمار النمساويين في إقليم كوردستان والعراق. وعبر السفير النمساوي عن ارتياحه للعمران والتطورات في إقليم كوردستان وأشاد بدور البيشمركة في هزيمة داعش.

وأضاف البيان أن الجانبين سلطا الضوء على اجتماعات الوفد التجاري النمساوي الذي يزور إقليم كوردستان برفقة سعادة السفير النمساوي، والذي كانت له يوم أمس اجتماعات ولقاءات مع عدد من التجار وشركات إقليم كوردستان في أربيل، تم خلالها التباحث حول فرص العمل والتعاون المشترك وتشغيل رؤوس الأموال والاستثمار، على أمل أن يتحول ذلك إلى خطوة باتجاه عودة الشركات النمساوية إلى إقليم كوردستان.

وإلى جانب الثناء على صداقة ومساندة النمسا لشعب كوردستان، أشارالرئيس نيجيرفان بارزاني إلى المساعدات التي قدمتها النمسا، خاصة وأنها كانت في سبعينيات القرن الماضي واحدة من الدول السباقة إلى فتح أبوابها في وجه لاجئي كوردستان، عاداً الرحلات الجوية المباشرة للخطوط الجوية النمساوية بين أربيل وفينّا جسراً مهماً يربط إقليم كوردستان بالعالم الخارجي، بحسب البيان.

نشاطات ممثلية حكومة إقليم كوردستان في فينّا، وباء كوفيد-١٩ في إقليم كوردستان والنمسا وسبل مواجهته، الحرب على الإرهاب وتهديدات داعش، علاقات أربيل – بغداد، علاقات العراق وإقليم كوردستان مع دول الجوار وأوضاع المنطقة بصورة عامة، شكلت جوانب أخرى للاجتماع.

related

الصباح الحكومية: زيارة نيجيرفان بارزاني الداخلية والخارجية صبت بمصلحة بغداد والاقليم

Date: 2020-09-06 07:52:37
الصباح الحكومية: زيارة نيجيرفان بارزاني الداخلية والخارجية صبت بمصلحة بغداد والاقليم

رئيس إقليم كوردستان يهاتف "رئيسي" ويهنئه بفوزه في الانتخابات الإيرانية

Date: 2021-06-21 18:09:07
رئيس إقليم كوردستان يهاتف "رئيسي" ويهنئه بفوزه في الانتخابات الإيرانية

نيجيرفان بارزاني يعقد اجتماعا حاسما مع وفد الاقليم لبغداد بشأن حكومة علاوي

Date: 2020-02-23 19:21:16
نيجيرفان بارزاني يعقد اجتماعا حاسما مع وفد الاقليم لبغداد بشأن حكومة علاوي

رئاسة إقليم كوردستان تعلن تفاصيل لقاء نيجيرفان بارزاني وبابا الفاتيكان

Date: 2021-03-07 09:55:56
رئاسة إقليم كوردستان تعلن تفاصيل لقاء نيجيرفان بارزاني وبابا الفاتيكان

نيجيرفان بارزاني يتلقى دعوة لزيارة الجامعة العربية

Date: 2021-04-10 15:51:54
نيجيرفان بارزاني يتلقى دعوة لزيارة الجامعة العربية

الملك الاردني يهنئ "الاخ العزيز" برئاسة كوردستان: سنمضي قدما بالعلاقة

Date: 2019-06-03 15:03:52
الملك الاردني يهنئ "الاخ العزيز" برئاسة كوردستان: سنمضي قدما بالعلاقة

حداد يفصح عن رسالة حملها بارزاني الى بغداد ويكشف مفادها

Date: 2019-11-13 12:10:07
حداد يفصح عن رسالة حملها بارزاني الى بغداد ويكشف مفادها

نيجيرفان بارزاني يشدد على بذل الجهود لتخطي الازمات المالية في الاقليم

Date: 2020-05-13 15:13:05
نيجيرفان بارزاني يشدد على بذل الجهود لتخطي الازمات المالية في الاقليم