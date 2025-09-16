النقل الكوردستانية: تأسيس "الوطنية للهاتف النقال" بالعراق ينبغي أن يحمل بُعداً وطنياً

شفق نيوز - أربيل

شدد وزير النقل والاتصالات في اقليم كوردستان آنو جوهر عبدوكا، يوم الثلاثاء، على اهمية أن يحمل تأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقال "بُعداً وطنياً"، وأن يشمل الإقليم.

وقال عبدوكا في تصريح ادلى به للصحفيين في اربيل بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "تواصلنا مع الحكومة الاتحادية بشأن تأسيس الشركة "الوطنية للهاتف النقال".

وأضاف أنه "قد ابلغنا الحكومة الاتحادية بأن أي قرار يتم اتخاذه بشأن موضوع النقل أو المواصلات ينبغي أن يحمل بعداً وطنياً، و ان يشمل اقليم كوردستان، وخلاف ذلك لن يتم تنفيذ أي مشروع على ارض كوردستان".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد رعى في نهاية شهر آب/أغسطس الماضي، مراسم توقيع عقد التأسيس للشركة الوطنية للهاتف النقال.

وفي 11 آذار 2025، وافق مجلس الوزراء العراقي، على تأسيس "الوطنية للهاتف النقال" لتشغيل الجيل الخامس بالشراكة مع "فودافون"، بمساهمة وزارة الاتصالات، وهيئة التقاعد الوطنية، والمصرف العراقي للتجارة.

فيما قالت وزيرة الاتصالات هيام الياسري في تصريح مصور عقب جلسة التصويت، إن قرار تأسيس الشركة بمساهمة وزارة الاتصالات متمثلة بشركة السلام العامة، و مصرف التجارة العراقي، اضافة الى هيئة التقاعد الوطنية، بهدف تعظيم صندوق تقاعد الموظفين وتقديم خدمات مدعومة للمتقاعدين.

وفي شهر كانون الاول الماضي، أعلنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري عن إصدار مجلس الوزراء قراراً هاماً بالموافقة على اختيار شركة فودافون العالمية مشغلاً للرخصة الوطنية الحكومية للهاتف النقال بتقنية الجيل الخامس والذي جاء بناءً على توصيات الفريق التفاوضي المشكل في وزارة الاتصالات.