النفايات تكدست في الشوارع.. عمّال النظافة بالسليمانية يضربون عن العمل

شفق نيوز/ اضرب المئات من عمال النظافة في السليمانية عن العمل، يوم الاثنين، احتجاجا على تأخير صرف رواتبهم الشهرية ما ادى الى تكديس النفايات في شوارع المدينة.

وقال ممثل شركة التنظيف ومسؤول العمال، بختيار جلال، لوكالة شفق نيوز، إنهم توقفوا عن العمل بسبب تأخير صرف مرتباتهم من 45 يوماً وذلك لأن الشركة المتعاقدة لها بذمة حكومة إقليم كوردستان أكثر من سبعة مليارات دينار لم يتم صرفها.

وبين ان "أكثر من ألف عامل توقفوا اليوم عن العمل في السليمانية وجمجمال ودوكان ومناطق أخرى للمطالبة برواتبهم الشهرية المتأخرة".

وأكد جلال "لا نستطيع العودة للعمل بسبب عدم وجود ما نعيل به عوائلنا من جهة وعدم وتوفر سيولة مالية للشركة المتعاقدة لدفع متطلبات عمليات الصيانة َوالوقود".

وطالب ممثل الشركة، رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بحل هذه المشكلة بأسرع وقت والا فهم سيستمرون بالاضراب.