"النظام الفيدرالي في العراق" على طاولة النقاش في السليمانية (صور)

شفق نيوز/ نظم مركز "عيون الكورد" للتطوير السياسي في السليمانية، يوم الاثنين، ندوة بعنوان "استقرار خطوات النظام الفيدرالي في العراق"، بعد مرور 21 عاما على العمل بالنظام الفيدرالي، حيث جاءت الندوة لمناقشة مستقبل وديمومة هذا النظام في البلاد.

وناقش المشاركون التحديات والمشاكل التي تواجه الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان، وأسباب تلك التحديات، والدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني في تعزيز استقرار النظام الفيدرالي في البلاد.

وقال محمد كولوسي، مسؤول المركز، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن الندوة تحدثت عن العقبات التي تعترض طريق تنفيذ النظام الفيدرالي بشكل فعال في العراق".

وأوضح أن "التوترات السياسية بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان تشكل العائق الأكبر أمام استقرار هذا النظام"، مشيراً إلى أن "الخلافات حول تقاسم الموارد والصلاحيات هي من أبرز أسباب هذه التوترات".

وأضاف كولوسي أن "المجتمع المدني يجب أن يلعب دوراً حيوياً في الضغط على أصحاب القرار لتحقيق توافق وطني حول تطبيق النظام الفيدرالي".

وأكد على "ضرورة إشراك كافة أطياف المجتمع في الحوار حول كيفية تعزيز هذا النظام، بما يسهم في تحقيق العدالة والمساواة بين مختلف المناطق والفئات في العراق".

وشهدت الندوة حضور عدد من الأكاديميين والسياسيين والمهتمين بالشأن العام، حيث تبادلوا الآراء حول كيفية مواجهة التحديات التي تواجه النظام الفيدرالي في العراق، وأهمية التعاون بين مختلف الأطراف لضمان نجاح هذا النظام الذي يُعتبر أساسياً للحفاظ على وحدة العراق وتحقيق الاستقرار السياسي فيه.