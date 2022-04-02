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النزهة التي انتهت بكارثة .. العثور على جثة ثانية للغرقى الثلاث بنهر خمولكا

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-02T09:34:04+0000
النزهة التي انتهت بكارثة .. العثور على جثة ثانية للغرقى الثلاث بنهر خمولكا

شفق نيوز / أعلنت إدارة قضاء ماوت بمحافظة السليمانية، يوم السبت، العثور على جثة ثانية للشباب الثلاثة الذين غرقوا في نهر خمولكا خلال رحلتهم السياحية في عيد نوروز.

وقال قائمقام قضاء ماوت كامران حسن لوكالة شفق نيوز إن "عمليات البحث المستمر لفريق متخصص من الغواصين، أسفرت عن العثور على جثة الشاب هلكوت نوري تولد عام (1992)، على بعد (2) كيلو متر من مكان غرقه.

واضاف كامران أن "عملية البحث مستمرة عن جثث الغريق الآخير".

وكانت طوارئ السليمانية أعلنت، في 21 آذار 2022، غرق ثلاثة سياح في نهر خمولكا بقضاء ماوت بمحافظة السليمانية، خلال المشاركة بنزهة الربيع، إذ تمت الحادثة بعد غرق احد الشباب الثلاثة في النهر، فيما سارع الشابين الآخرين لمساعدته لكنهما لم يتمكنا من إنقاذه وغرقوا هم كذلك".

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