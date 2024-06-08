النزاع التركي - العُمالي يهدد 79 موقعاً أثرياً في دهوك (صور)

شفق نيوز/ كشف المتخصص في شؤون آثار دهوك، كوفان إحسان، يوم السبت، عن وجود تهديد يطال 79 موقعاً أثرياً في مناطق عدة من قضاء العمادية شمالي المحافظة، نتيجة الصراع الدائر بين الجيش التركي ومسلحي حزب العمال الكوردستاني.

وبحسب إحسان، الذي تحدث لوكالة شفق نيوز، تعرض أحد هذه المواقع الأثرية في محيط قرية كوهرزي قبل أيام، إلى قصف مدفعي من قبل الجيش التركي، ولم يتمكن الخبراء من تقييم حجم الأضرار التي لحقت بالموقع بسبب الوضع الأمني المتوتر الذي يحول دون الوصول إليه.

وأشار إلى أن هذه المواقع الأثرية تتضمن مجموعة كبيرة من الآثار، تشمل قلاعاً أثرية وطرقا قديمة كانت تستخدم في الحروب والتجارة، بالإضافة إلى عدد كبير من أماكن العبادة مثل المساجد والكنائس والأديرة وشواهد قبور ومقابر تاريخية.

وأكد أن "الجهات المختصة قدمت شكوى إلى منظمة اليونسكو عبر جامعة هارفارد، حيث تم إعداد تقرير مفصل حول هذه المواقع وكيف يهددها الصراع بالتدمير والإندثار بسبب القصف والحرائق الناجمة عن المعارك والاشتباكات العسكرية بين الجيش التركي ومسلحي حزب العمال الكوردستاني في المنطقة".