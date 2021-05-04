النزاع التركي-العمالي يُفرغ قرية أخرى من سكانها في دهوك

شفق نيوز/ أبلغ شاهد عيان وكالة شفق نيوز، يوم الثلاثاء، بأن سكان قرية في محافظة دهوك فروا من منازلهم نتيجة اشتداد المعاك بين الجيش التركي ومقاتلي حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة.

وقال رينجبر كيستي، وهو أحد سكان قرية كيستة الحدودية مع تركيا التابعة لقضاء العمادية، إن سكان القرية تركوا منازلهم في القرية وفروا صوب ناحية باتيفا ومركز قضاء زاخو.

وأضاف أن سكان القرية فروا من الاشتباكات العنيفة بين عناصر حزب العمال الكوردستاني و الجيش التركي، مبيناً أن عددا كبيرا من قذائف المدافع التركية سقطت على مقربة من القرية، وهو ما أثار الهلع بين سكانها ودفعهم للفرار في وقت الإفطار.

وكانت قرية كيستة مسرحا لاشتباكات عنيفة بين حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي بعد اعلان أنقرة عن عمليتها العسكرية الاخيرة وانشاء اربعة مواقع عسكرية في جبل كيستة المطل على القرية.

يشار إلى ان قرية كيستة كانت تقطنها 15 عائلة كوردية على الأقل قبل أن ينزح جميع السكان باتجاه قضاء زاخو وناحية باتيفا.

وتسبب النزاع الدائر بين تركيا وحزب العمال الكوردستاني منذ عقود بإفراغ مئات القرى الحدودية من سكانها على طول الحدود مع تركيا.