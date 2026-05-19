النجف تعلن توأمة مع أربيل وطرح 450 فرصة استثمارية

أعرب محافظ النجف يوسف كناوي، يوم الثلاثاء، عن تطلع المحافظة للاستفادة من تجربة إقليم كوردستان العراق في تأمين الخدمات، واعادة تأهيل البُنى التحتية، كاشفاً في الوقت ذاته عن وجود نحو 500 فرصة استثمارية في النجف.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده على هامش الزيارة التي يجريها إلى محافظة أربيل عاصمة الإقليم، وحضرها مراسل وكالة شفق نيوز، وقال كناوي خلاله إنه استفاد خلال الزيارة من تجارب تتعلق بقطاعات التجارة والكهرباء والصحة والتعليم والبلديات، مبينا أنه ستكون هناك توأمة بين دوائر النجف وأربيل، مع الاتفاق على تبادل الزيارات، وأن تكون هذه الزيارات مفعّلة لخدمة العمل المشترك والخير بين المحافظتين.

وأوضح أن زيارته جاءت للاستفادة من التجارب "الناجحة"، وإحدى أبرز التجارب التي وجدها في إقليم كوردستان هي قضية القضاء على شحة المياه، إذ تم خلال سنة واحدة القضاء على هذه الظاهرة بشكل واضح، مؤكداً الاستفادة من تجربة الطرق الحلقية، التي وصفها بأنها من المشاريع "المهمة بالنسبة للنجف، وخاصة خلال الزيارات المليونية مثل زيارة الأربعين، و زيارة (الغدير)، وغيرها من المناسبات الدينية".

كما أشار كناوي، إلى أن "هناك شركات كوردية تعمل في النجف، وقبل زيارة المحافظة كان يوجد عدد كبير من هذه الشركات، وقد شجعنا شركات أخرى على المجيء إلى النجف والاطلاع على الفرص والمشاريع الموجودة في مختلف القطاعات".

وأفاد المحافظ بطرح النجف 450 فرصة استثمارية في مجالات متعددة، منها السكنية والصحية والطبية، كما أن لديها مطاراً دولياً يُعد من أبرز المطارات على مستوى العراق من ناحية المواصفات وسلامة الطيران المدني، معتبراً أن ربط الخطوط الجوية بين مطار النجف ومطار أربيل يُعد أولوية بالنسبة للحكومة المحلية، لما له من أهمية في تبادل الزوار بين المحافظتين.