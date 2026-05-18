النجف تدرس تجربة إقليم كوردستان في التحول الرقمي

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاثنين، محافظ النجف يوسف مكي كناوي والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الإقليم والمحافظات العراقية.

ونقل بيان صدر عن حكومة الاقليم، ورد لوكالة شفق نيوز، إن بارزاني أبدى استعداد حكومة الإقليم لتعزيز أطر التعاون والتنسيق مع سائر المحافظات، ولا سيما النجف، في مختلف القطاعات.

من جانبه، استعرض محافظ النجف أهداف الزيارة، المتمثلة في الاستفادة من تجربة إقليم كوردستان في التحول الرقمي وتقنياته الحديثة، وبحث إمكانية نقل هذه التجربة إلى دوائر المحافظة بهدف تطوير الخدمات وتطبيق أنظمة الحوكمة الذكية.