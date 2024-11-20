النازحون يشاركون بالتعداد السكاني وتعطل بعض الأجهزة في دهوك (صور)

شفق نيوز/ شارك النازحون في مدينة دهوك بإقليم كوردستان، في عملية التعداد السكاني التي انطلقت صباح اليوم الأربعاء.

واستهدفت عملية التعداد المخيمات والنازحين الساكنين خارجها، بحسب مراسل وكالة شفق نيوز.

وبدأت العملية في تمام الساعة الـ 8:30 صباحا حيث تم توزيع فرق الاحصاء داخل المخيمات لتغطية الخيام بالإضافة إلى فرق اخرى تتابع النازحين في المناطق المجاورة.

وفي تصريح لها أوضحت زوزان قاسم وهي أحد أعضاء فرق الإحصاء لوكالة شفق نيوز، أن "العملية بدأت في وقت مبكر من اليوم".

وأضافت، "نحن نقوم بزيارة العوائل وتسجيل بياناتهم باستخدام البطاقة الوطنية حيث تم تخصيص عدد محدد من الخيام لكل فريق يوميا".

وأشارت زوزان إلى وجود تحديات تقنية اثرت على سير العملية قائلة، "للأسف تعطلت بعض الاجهزة اللوحية، ونعمل حاليا بالتنسيق مع الجهات المختصة لحل هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن لضمان استمرارية العمل بسلاسة".

ميرزا خلف، أحد النازحين المقيمين في مخيم قال لوكالة شفق نيوز، "يا حبذا لو كنا في سنجار وقمنا بهذه العملية هناك، نحن هنا منذ أكثر من 10 سنوات، واوضاعنا ليست جيدة".

ويضيف، "المساعدات تقلصت بشكل كبير من قبل المنظمات ونرغب بالعودة، لكن للاسف سنجار ما زالت تفتقر الى الخدمات الاساسية كالماء والكهرباء بالاضافة الى غياب الامن".

كما عبر جاسم حسو احد النازحين عن رضاه بشأن سير العملية والتنظيم الذي تشهده وقال، "هذه العملية جيدة وتم تسجيل اسمائنا بكل سهولة، نحن متعاونون مع فرق الاحصاء والعملية تسير بسلاسة تامة".

واشار جاسم الى تفاعل العوائل النازحة مع الفرق الاحصائية قائلا، "كما تشاهدون جميع العوائل موجودة داخل الخيم بانتظار تسجيل اسمائهم".

يذكر ان محافظة دهوك تحتوي على 15 مخيما للنازحين يعيش فيها وخارجها ما يقارب 55875 نازحا.