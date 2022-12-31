النازحون الإيزيديون في دهوك يستقبلون العام الجديد بأمنية واحدة: نريد العودة (صور)

شفق نيوز/ أجمع النازحون الإيزيديون في دهوك بإقليم كوردستان، على أمنية واحدة يستقبلون بها العام الجديد، تمثلت بعودتهم إلى مناطقهم في قضاء سنجار بعد ثمان سنوات من العيش في مخيمات النزوح.

ويقول النازح حسو حامد، لوكالة شفق نيوز، ان "النازحين عاشوا هذا العام اوضاعا انسانية صعبة، واملنا ان نعود الى سنجار بعد ان يتحقق الامان والاستقرار هناك، سندخل عامنا التاسع هنا في المخيمات نريد العودة".

ولم تختلف أمنية بسام عيدو، في حديثه لوكالة شفق نيوز، حيث يتمنى ان يكون عام 2023 عاماً لتحقيق الامن و السلام في مناطقهم، مضيفا "اتمنى ان تحقق الامن والخدمات في سنجار هذه ليست ديارنا اطفالنا اصبحوا شبابا وشبابنا تقدموا بالعمر وما زلنا بالمخيمات".

بدورها تقول سلمى، وهي ام لثلاثة اطفال، ان عام 2022 شهد انخفاضاً كبيراً بالمساعدات المقدمة من قبل المنظمات الدولية والمحلية و"نتمنى ان كون العام الجديد عام عودة ذوينا المفقودين حتى الان".

من جانبه اشار مدير دائرة الهجرة والمهجرين في دهوك ديان جعفر، في حديثه لوكالة شفق نيوز، الى التحديات التي واجها النازحين في عام 2022، مبينا "هناك تحديات كبيرة اولها قلة المساعدات من قبل المنظمات حيث تراجعت بنسبة 70%، كذلك انتهاء عقود عدد كبير من المنظمات داخل وخارج المخيمات".