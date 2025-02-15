"الناتو" يؤكد لنيجيرفان بارزاني استمراره بدعم إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، على أهمية استمرار دعم الناتو في تعزيز قدرات قوات البيشمركة في إطار حفظ الاستقرار والأمن في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء بارزاني مع الأمين العام لحلف الناتو، مارك روت، في إطار مؤتمر ميونيخ للأمن.

وبحسب بيان رئاسي ورد لوكالة شفق نيوز، فقد بحث الاجتماع قضايا الأمن في العراق والمنطقة، وأهمية تعزيز التعاون بين الناتو والعراق وإقليم كوردستان، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب وتعزيز قدرات القوات الأمنية.

وقد أعرب نيجيرفان بارزاني عن شكره وتقديره لدعم الناتو في تعزيز قدرات قوات البيشمركة، مؤكدًا على أهمية استمرار هذا الدعم في إطار حفظ الاستقرار والأمن في المنطقة.

من جانبه، أكد مارك روت التزام الناتو بالاستمرار في دعم العراق وإقليم كوردستان، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع إقليم كوردستان لتحقيق الاستقرار والأمن في العراق ومواجهة التحديات الإرهابية في المنطقة.

كما تناول الاجتماع الأوضاع في سوريا وتطورات الشرق الأوسط بشكل عام.