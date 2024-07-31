المؤرخون يجتمعون بمؤتمر دولي في أربيل.. صور

شفق نيوز/ انطلقت في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، المؤتمر الدولي الرابع للاتحاد الدولي للمؤرخين حول العلوم الإنسانية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان المؤتمر يقيمه الاتحاد الدولي للمؤرخين بالتعاون مع جامعة الفرات الاوسط التقنية وبمشاركة العديد من الأكاديميين.

وقال حسن لطيف رئيس جامعة الفرات الاوسط التقنية، لوكالة شفق نيوز ان "المؤتمر العلمي الدولي الرابع يعقد على مدار يومين، حيث يقيمه الاتحاد الدولي للمؤرخين تحت عنوان (دور العلوم الانسانية في بناء مستقبل أكثر استدامة و توازنا)، ويتم فيه مناقشة قضايا تهم الباحثين و المجتمع".

واضاف لطيف ان "المؤتمر يتضمن مشاركة أكثر من 70 ألف باحث وباحثة أغلبهم من العراق، اضافة الى باحثين من بعض الدول العربية ومن أوروبا، ونأمل أن تشكل مخرجات المؤتمر مادة علمية لإثراء النقاش والحوار بشأن القضايا التي يتم معالجتها ".

ومن جانبها قالت غصون محسن (اكاديمية مشاركة) لوكالة شفق نيوز ان " ابرز الامور التي تمت مناقشتها خلال المؤتمر هي القضايا الاجتماعية لاسيما الخاصة بالتعليم و مشاكل المجتمع مثل وسائل الاتصالات والمعلوماتية و التقنيات الحديثة والتي تعد مطلوبة لغرض النهوض بالعلوم الاجتماعية والانسانية ".