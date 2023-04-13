المؤتمر الوطني الكوردستاني يوجه رسائل إلى بغداد بشأن الاعتداءات التركية

شفق نيوز / طالبت ممثلية جنوب كوردستان للمؤتمر الوطني الكوردستاني، يوم الخميس، مجلس النواب العراقي، بإدانة الهجمات التركية المستمرة على الأراضي العراقية، وفتح الأجواء أمام الطائرات إلى مطار السليمانية.

جاء ذلك، خلال زيارة وفد من المؤتمر الوطني الكوردستاني، إلى مكتب مجلس النواب العراقي في محافظة السليمانية ضمن إقليم كوردستان.

وقال ممثل جنوب كوردستان للمؤتمر الوطني الكوردستاني، شيركو حمه أمين، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الدولة التركية تنظر لمكتسبات الشعب الكوردي في جميع أجزائه بصورة عدائية، ويحاولون القضاء عليها بكل الوسائل"، مضيفاً أن "الاعتداءات التركية وصلت حد التجاوز على سيادة العراق وأرضه، وخرق جميع القوانين الدولية والمحلية".

وطالب حمه أمين، مجلس النواب العراقي ومن خلال وزارة الخارجية الاتحادية ووزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية بـ"العمل على فتح الأجواء بوجه الطائرات المتجهة نحو السليمانية، وإدانة كل الهجمات التي تقوم بها تركيا على الأراضي العراقية في جميع مناطقه".

وأصبح مطار السليمانية "حديث الساعة" بعد اغلاق تركيا لمجالها الجوي مع المطار الدولي لدواعٍ امنية خاصة بانقرة واتهامات ساقتها ضد إدارة المطار وتهديد الأمن القومي التركي، اعقب ذلك تعرض مطار السليمانية الدولي يوم الجمعة نيسان 2023، الى قصف بطائرة مسيرة لم يسفر عن سقوط ضحايا وإصابات سوى اندلاع حريق تم إخماده لاحقاً، فيما أثار الحادث جدلاً عراقياً واتهامات لتركيا باستهداف المدنيين.