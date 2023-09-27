المؤتمر الخامس يعيد انتخاب بافل طالباني رئيساً "بلا شراكة" للاتحاد الوطني الكوردستاني

شفق نيوز/ أعاد المؤتمر الخامس لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، عصر اليوم الأربعاء، انتخاب بافل جلال طالباني رئيساً "بلا شراكة" للحزب.

وكان منصب رئيس الاتحاد الوطني "مشتركا" حيث كان يشغل الرئيس المشترك في الدورة السابقة لاهور شيخ جنكي قبل ان يتم ابعاده من الرئاسة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إنه، خلال جلسته المسائية لليوم الاول من المؤتمر الخامس للاتحاد الوطني الكوردستاني اعاد المؤتمر وبإجماع أعضائه انتخاب بافل جلال طالباني رئيسا للاتحاد الوطني الكوردستاني.

وقد بدأ قبل ظهر اليوم الأربعاء بحضور رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وعبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق ، وزعماء وممثلي الأحزاب العراقية والكوردستانية وسفراء وقناصل وممثلي عدد من الدول الاقليمية والعالمية، أعمال المؤتمر الخامس للاتحاد الوطني الكوردستاني في قاعة قصر الفن بمدينة السليمانية.

واشار الى ان المؤتمر يستمر 3 أيام ويشارك فيه 600 عضو، ومن المنتظر أن يتم خلاله تقليص عدد أعضاء المجلس القيادي الى 51 عضوا بضمنهم رئيس الاتحاد الوطني، كما يتم تقليص عدد أعضاء المكتب السياسي الى 10.