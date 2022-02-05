المئات يتجمعون امام مكتب صيرفة أشهر إفلاسه في رابرين

شفق نيوز/ اشهر صاحب مكتب صيرفة في قضاء بشدر التابع لادارة رابرين باقليم كوردستان، يوم السبت، افلاسه مما تسبب بالحاق الخسارة بنحو 300 شخص من ابناء المنطقة لهم اموال لدى المكتب، فيما اكدت مديرية شرطة رابرين ان اي شخص لم يسجل شكوى بشأن هذه المسألة لحد الان.

وتجمع اكثر من 300 شخص امام مكتب الصيرفة في مدينة قلعة دزة (بشدر) من الذين لهم اموال عنده.

من جهته، قال صاحب المكتب رسول عمر في تصريح صحفي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، انه بسبب خسارة الاموال واستيلاء العديد من الاشخاص عيها فانه سيعلق اعماله لمدة مؤقتة.

واشار الى انه يطمئن الاشخاص الذين استأمنوا اموالهم لدى المكتب بالا يقلقوا من خسارتهم لها، مطالبا اعطاءه المهلة ليقوم بمراجعة وتقييم ما تبقى من الاموال والممتلكات الخاصة به وسيعود لاستئناف العمل.