المئات من أهالي أربيل يصلّون "الاستسقاء" بحثاً عن الأمطار المتأخرة (صور)

شفق نيوز/ خرج المئات من أهالي مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم السبت، لإقامة صلاة الاستسقاء، آملين بهطول المطر على مدينتهم بعد تأخره رغم أجواء الشتاء الباردة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المئات من أهالي أربيل، أقاموا صباح اليوم، صلاة جماعية في المدينة، تعرف بصلاة الاستسقاء، بسبب تأخر هطول الأمطار في المدينة.

وجالت كاميرا شفق نيوز، بين صفوف المصلين توثق لحظات صلاتهم، وسط مدينة أربيل، حيث أقامت جموع المصلين صلاتهم في إحدى الساحات الخارجية.

وقبل ايام ادى المئات من السكان في محافظة نينوى صلاة الاستسقاء لهطول الأمطار متضرعين الى الله بعدم تلف محاصيلهم المزروعة وتضرر حيواناتهم ومواشيهم.

وكشف مؤشر جفاف التربة SPI لمنطقة الشرق الأوسط لشهر كانون الأول /2024، وجود جفاف حاد ومتطرف لعموم مناطق العراق (ما بين 1.6-1.8) عن الحد الطبيعي، حسبما أفادت به هيئة الأنواء الجوية العراقية.

ويعاني العراق منذ سنوات عدة من أزمة للمياه غير أنها اشتدت وبلغت مرحلة خطيرة في السنوات الأربع الأخيرة، حيث انخفضت مناسيب المياه إلى مستويات غير مسبوقة بفعل الجفاف الذي يضرب المنطقة بأسرها.