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المياه تهدد بتآكل "ثور مجنح" كبير في دهوك (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-03T14:07:58+0000
المياه تهدد بتآكل "ثور مجنح" كبير في دهوك (صور)

شفق نيوز / أبدى مدير آثار دهوك، ضمن إقليم كوردستان، الدكتور بيكس بريفكي، يوم الأحد، مخاوفه من تهديد المياه لمواقع آثارية عدة بالتآكل، جراء عوامل الطبيعة بالمحافظة.

وقال بريفكي، لوكالة شفق نيوز، إن "القطعة الأثرية (الثور المجنح) التي تقع على ضفة نهر قرية خنس بقضاء شيخان، مهددة بتآكلها جراء المياه"، موضحاً أن "الآليات المتوفرة في دهوك، لا تستطيع حمل هذه القطعة الأثرية الحجرية حيث يصل وزنها إلى 257 طناً" .

وأضاف أن "دائرة الآثار بصدد التنسيق مع جامعة إيطالية لغرض معالجة مشكلة الثور المجنح لرفعها ووضعها في متنزه مفتوح للاستفادة منها في المجال السياحي" .

يشار إلى أن القطعة الأثرية (الثور المجنح) في قرية خنس شرقي دهوك، يعود تاريخها إلى عهد الإمبراطورية الآشورية في عهد الملك سنحاريب (705 _  681 ) قبل الميلاد.

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