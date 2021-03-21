المياه الجارفة في بحيرة دوكان تبتلع شاباً من أهالي حلبجة

شفق نيوز/ لقى شاب مصرعه غرقا، يوم الأحد، في بحيرة دوكان بمحافظة السليمانية.

وقال سيروان سرحد قائممقام قضاء دوكان لوكالة شفق نيوز؛ إن في وقت الظهيرة تعرض الشاب عبدالله عبد الخالق لحادث غرق، مشيرا إلى ان الشاب من اهالي حلبجة ويسكن في منطقة رابرين في السليمانية.

واشار سرحد؛ إلى أن شابين قاما بالسباحة في بحيرة دوكان رغم الإرشادات بمنع السباحة في البحيرة بسبب المياه الجارفة القوية، لافتا إلى أن الشاب الاول تم إنقاذه أما الثاني تعرض للغرق.

وأضاف أن الشرطة النهرية تبحث عنه بعد تقليل كميات المياه المتدفقة من سد دوكان الى البحيرة غير أنها لم تجد جثته لحد الان.