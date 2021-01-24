الموقف الوبائي لاقليم كوردستان: 58 اصابة جديدة و965 حالة تعاف من كورونا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الأحد، تسجيل حالة وفاة واحدة، و58 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه تم تسجيل 58 اصابة جديدة بالفيروس موزعة على النحو التالي: 16 اربيل، 21 السليمانية، 8 كرميان، 13 دهوك.

ونوه البيان الى تعافي 944 مصابا وكما يأتي: 365 اربيل، 173 السليمانية، 347 دهوك، 38 كرميان، 42 رابرين، فيما اشار البيان الى تسجيل حالة وفاة واحدة في كرميان.

واجمل البيان عدد الإصابات الكلي منذ تفشي ظهور الجائحة ولغاية الان في اقليم كوردستان 105608 مصابا تماثل 93490 من بينهم للشفاء التام فيما توفي 3456 مصابا.