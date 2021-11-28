الموقف الوبائي لاقليم كوردستان.. وفاة 14 شخصاً واصابة 268 آخرين

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، أنها سجلت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية وفاة 14 شخصاً في جميع مناطق الاقليم مقابل اصابة 268 شخصاً جديداً بفيروس كورونا المستجد COVID19.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أنها قامت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية باجراء 4772 فحصاً جديداً اظهر اصابة 268 شخصاً بالفيروس في جميع مناطق الاقليم.

واشار البيان الى ان 404 أشخاص اكتسبوا الشفاء خلال الفترة ذاتها، مقابل وفاة 14 مصاباً في جميع مناطق الاقليم. واجمل البيان الوزاري عدد الاشخاص الذين قامت الوزارة بحجرهم بـ ٢١٨٧١ شخصاً خرجوا جميعاً بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، فيما قامت باجراء ٣٥١٦٩٢٨ فحصا منذ ظهور المرض اظهرت اصابة ٣٧٤٦٧٦ شفي من بينهم ٣٦٢٠٢٣ مصاباً، فيما بقي ٥٧٩٦ مصاباً تحت العناية الطبية المركزة وبلغ عدد المتوفين من جراء مضاعفات الاصابة ٦٨٥٧ مصاباً في جميع مناطق الاقليم منذ ظهور الجائحة.