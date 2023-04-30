الموت يُغيّب فناناً كوردياً في السليمانية

شفق نيوز/ توفي الفنان و الممثل الكوردي هادي محمود، المعروف أيضا باسم "عريف حمه تال"، متأثرا بنوبة قلبية عن عمر ناهز 53 سنةً.

وقال مصدر في مستشفى شار في محافظة السليمانية لمراسل وكالة شفق نيوز ، إن الفنان هادي محمود توفي مساء يوم السبت مثاثراً بنوبة قلبية .

واضاف ان جثمانه نُقلت إلى دائرة الطب العدلي في السليمانية .

وولد الفنان الكوردي هادي محمود في حي "سابون كران" في السليمانية في 1970/7/11 ، و درس حتى الصف الثاني المتوسط ، ولم يتمكن بعد ذلك من مواصلة دراسته .

و رغم أن مسيرته الفنية ليست طويلة جدًا ودخل مجال التمثيل لأول مرة في العام 1997 ، لكنه شارك بنجاح في عدة أعمال فنية منها مسلسل "كردلول" وكذلك شارك في فيلم عن حياة الفنان الكوردي الراحل حسن زيرك وتوفي في 2023/4/29.