الموت يُغيّب الكاتب الكوردي الكبير كمال غمبار

شفق نيوز/ أعلن اتحاد الأدباء والكتاب الكورد فرع أربيل، يوم الإثنين، وفاة الكاتب الكوردي الكبير "كمال غمبار" عن عمر ناهز 87 عاماً.

وذكر بيان للاتحاد ورد لوكالة شفق نيوز، "بمزيد من الحزن والاسى نعلن وفاة الكاتب الكوردي الكبير كمال غمبار، ونعزي اسرة الفقيد وجميع الكتاب وأصدقاء وذوي الفقيد".

وكمال غمبار، هو كاتب ومترجم وناقد أدبي بارز ولد عام 1937 في كويسنجق بمحافظة أربيل، أنهى مراحل الدراسة في أربيل وتخرج في ستينيات القرن الماضي من قسم اللغة العربية في كلية التربية بجامعة بغداد.

كما عمل مدرسا مدة طويلة في جنوب العراق، ثم عاد الى أربيل وعمل مدرسا في مدارسها المتوسطة والاعدادية.

ونشر غمبار أولى كتاباته في خمسينيات القرن المنصرم، وله عشرات الكتب المطبوعة، وأصبح عضوا في الهيئة الإدارية لفرع أربيل لاتحاد الأدباء والكتاب الكورد لمدة طويلة، وبعد رحيل مهدي خوشناو اصبح كمال غمبار رئيسا لفرع أربيل بالوكالة.