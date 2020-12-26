الموت يُغيّب الفنان الكوردي الكركوكي المعروف "آري بابان"

شفق نيوز/ توفي الفنان الكوردي المعروف "آراي بابان" يوم السبت عن عمر ناهز 67 عاماً بعد صراع مع المرض.

وقال رئيس نقابة فناني كوردستان نياز نوري في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ان الفنان والرسام التشكيلي الكبير (آري بابان) المسؤول السابق لفرع النقابة في كركوك فارق الحياة صباح اليوم بعد صراع مع المرض".

والفنان الراحل من مواليد العام 1953 في مدينة كركوك تخرج في العام 1976 من كلية الآداب قسم المكتبات والمعلومات.

بدأ مشواره الفني في أول معرض له في العام 1972 مع الفنانين (كارا – أيوب شريف) في قاعة الإمام قاسم في كركوك، واقام 11 معرضا خاصا به، وشغل لمدة من الزمن منصب مدير المكتبة العامة في محافظة السليمانية.

وفي نهاية شهر آذار من العام 2008 احترقت قرابة 100 لوحة لبابان في حريق شب بمنزله، ليفقد الفنان الراحل جزءا كبيرا من ارشيفه، اضافة الى كتابته مقالات في المجالات العامة والفنية.