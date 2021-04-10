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الموت يُغيّب الشاعر أحمد دلزار في أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-10T11:36:56+0000
الموت يُغيّب الشاعر أحمد دلزار في أربيل

شفق نيوز / توفي الشاعر الكوردي أحمد دلزار، يوم السبت، في أحد مستشفيات أربيل عاصمة إقليم كوردستان، عن عمر تجاوز المئة العام، بعد صراع طويل مع المرض.

والشاعر أحمد دلزار، الذي لُقب بالشاعر الأممي ولد في كويسنجق، عام 1920، وأكمل دراسته الدينية لدى الكتاتيب والابتدائية والمتوسطة في المدينة نفسها والتحق ببعض الدورات الثقافية خارج الوطن.

وللشاعر الراحل، دواوين شعرية باللغتين العربية والكوردية.

وقبل عام 1959 أصبح عضواً في اتحاد الأدباء العراقيين، وفي 1970 أصبح عضواً في الهيئة الإدارية لاتحاد الأدباء الكورد، وبين أعوام 1974-1979 كان يمثل في أربيل الجبهة الوطنية فاختير عضواً في المجلس التشريعي لمنطقة "الحكم الذاتي" في كوردستان في دورتيه الأولى والثانية.

في خضم الحرب العالمية الثانية التحق بالخدمة العسكرية لمدة أربع سنوات تقريباً، وبعد ذلك دخل المعترك السياسي. ومنذ 1947 والى بداية العقد العاشر من القرن الماضي قضى معظم أيامه في السجون والمعتقلات والتشرد.

وحاز الراحل على الدبلوم في التاريخ والفلسفة والاقتصاد السياسي وحركة العمال العالمية في بلغاريا.

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