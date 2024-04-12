الموت يغيّب السياسي الكوردي البارز رحيم فرهمند

شفق نيوز/ غيّب الموت السياسي الكوردي البارز رحيم فرهمند، مؤسس وسكرتير الجبهة المتحدة الكوردية في إيران، بعد صراع مع مرض عضال في إحدى مستشفيات تركيا.

وقال قريب من الراحل لوكالة شفق نيوز، إن الدكتور فرهمند (أكثر من سبعين عاماً) أوصى بأن يوارى الثرى في كوردستان تركيا.

فرهمند وهو من مؤسسي جامعة الكورد المقيمين في المركز (طهران) في تسعينيات القرن المنصرم، تولد في مدينة مهاباد في كوردستان إيران، وحاصل على شهادة الدكتوراه في طب الأسنان من روسيا.

كما أسس مع عدد من النشطاء السياسيين والشخصيات، الجبهة المتحدة الكوردية في 2004، وكانت له محاولات لتكوين قائمة انتخابية لبرلمان إيران ومجلس طهران، كما عمل على تأسيس حزب "المستقبل المشرق" وتقدم بطلب إجازة عمل من داخلية إيران، لكنه لم يتحصل عليها حتى لحظة وفاته.

وعرف عنه كشخصية إصلاحية، والعمل بأطر قانونية ومدنية لاستحصال الحقوق الكوردية.