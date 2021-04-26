الموت يغيب فنانا كورديا بارزا

شفق نيوز/ توفي الفنان الكوردي المعروف دلشاد احمد، يوم الاثنين، في احدى مستشفيات السويد.

وكتب احد اصدقاء احمد المقربين تأبينا له في صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، طالعته وكالة شفق نيوز، ان الممثل والمسرحي دلشاد احمد توفي اليوم الاثنين في احدى المستشفيات في السويد بعد مدة من اصابته بمرض السرطان.

وكان دلشاد احمد رئيسا لجمعية الفنون الجميلة الكوردية في يوتوبوري في السويد، ومسؤول مجموعة الرقص الشعبي الكوردي التي حظيت بشهرة واسعة وكانت تقدم النشاطات الفنية سنويا في مختلف البلدان الأوربية.

وكان آخر عمل للفنان دلشاد احمد العمل ممثلا في مسرحية (الام) في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان.