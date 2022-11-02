الموت يغيب الفنان الكوردي البارز باكوري ونيجيرفان بارزاني يعزي

شفق نيوز/ توفي الفنان الكوردي البارز باكوري، مساء يوم الأربعاء، في مدينة اربيل عاصمة إقليم كوردستان عن عمر ناهز الـ94 عاماً.

وعزى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بوفاة الفنان باكوري.

وقال بارزاني في بيان نشرته رئاسة الاقليم وورد لوكالة شفق نيوز، "تلقيت بحزن خبر وفاة الفنان باكوري واعزي جميع فناني كوردستان واهله وذويه واتمنى من الله ان يتغمده برحمته وان يلهم اهله الصبر الصبر والسلوان ".

واضاف "كان الفنان باكوري اسما بارزا داخل عالم الموسيقى الكوردية وقد خدم الفن الكوردي طوال سنوات عمره وتمكن من خلق تيار فني جديد بعد تأسيسه لفرقة باجيي كوية الفني وستبقى اعماله الفنية في اذهان اهالي كوردستان".

وولد الفنان اندريوس ئيزرائيل خمو، المعروف باسم "باكوري" في قضاء كويسنجق بمحافظة أربيل عام 1928 من عائلة آشورية واقام في مدينة اربيل.

وانتقل الى كركوك ومن ثم الى بغداد سنة 1958 للدراسة في دار المعلمين العالية قسم اللغة الانجليزية ليعود الى قضاء كويسنجق ويعمل في مجال التدريس.

عام 1954 اقام اول حفلة إذاعية في الإذاعة الكوردية في بغداد واشتهر بالعديد من الاغاني واشتهر ايضا في مجال الموسيقى والغناء واللحن.