الموت يغيب الفنانة الكوردية البارزة سولاف شيدا

شفق نيوز/ توفيت في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان، اليوم الاثنين، الفنانة السينمائية الكوردية البارزة سولاف شيدا عن عمر ناهز السابعة والثلاثين، بعد معاناة مع مرض السرطان واجراء عملية قبل سنتين.

وسولاف حمه غريب المعروفة في الوسط الفني الكوردي بسولاف شيدا من مواليد مدينة السليمانية في العام 1987 وبدأت مشوارها الفني لأول مرة عام 1994 كممثلة وشاركت في عدد من الأعمال السينمائية ومنها "آلام الشعب" و"مثلث الموت" و "حي الفزاعات".

وبعد ذلك طرحت نفسها كسيناريست ومخرجة وانتجت عددا من الأفلام ومنها "اذن انتظر" و"سوما" و"الميكروفون" و"التصويت" وفضلا عن المجال السينمائي شاركت شيدا في عدد من المسلسلات الدرامية مثل "الجمر" و"ورد اكثر اشراقا" و"العقرب" و"همس الماضي" و"الفائزون والخاسرون" و"موعد مع الحب" و"كويخا سيوي" وغيرها، حصدت على اثرها عددا من الجوائز المحلية والدولية عن فيلم "الميكروفون"، اضافة الى الحصول على جائزة أفضل سيناريو عن فيلم "الدموع" وجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "داوا".