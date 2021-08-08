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الموت يخطف الفنان المسرحي الكوردي البارز آسايش عثمان دانش

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-08T19:05:50+0000
الموت يخطف الفنان المسرحي الكوردي البارز آسايش عثمان دانش

شفق نيوز/ توفي الفنان المسرحي الكوردي البارز آسايش عثمان دانش في السويد، اليوم الأحد، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وأكدت الفنانة آشتي عثمان دانش شقيقة الراحل خبر الوفاة في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتابعتها وكالة شفق نيوز، ان شقيقها توفي في مدينة يوتوبوري السويدية، بعد معاناة مع المرض.

ويعد آسايش عثمان دانش واحدا من رواد المسرحيين الكورد وفضلا عن العمل الفني كان يعمل اعلاميا وصحفيا وشارك في العديد من المناسبات الفنية والثقافية خارج كوردستان وكان واحدا منها ملتقى الفيلم الكوردي والذي نظمه في مدينة بوروس السويدية.

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