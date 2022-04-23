المواطن يشكو ارتفاعها.. ثلاث دول تتحكم بأسعار المواد الغذائية في السليمانية

شفق نيوز/ تسجل أسواق محافظة السليمانية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الخضراوات واللحوم الحمراء، فيما يرجع تجار ومسؤولون حكوميون سبب هذا الارتفاع الى الاقبال على الشراء بشكل مكثف في شهر رمضان تزامناً مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

في وقت يرى مواطنون أن تراجع مجلس النواب الإيراني عن قرار منع تصدير المواد الغذائية للخارج أسهم بتراجع سعر بعض هذه المواد.

وتقول سهيلة محمد لوكالة شفق نيوز إن "أسعار بعض السلع الرئيسة ارتفعت في أسواق السليمانية حيث وصل سعر كيلو الطماطم إلى 1000 دينار، بعدما كان سعرها لا يتجاوز 500 دينار، إضافة إلى ارتفاع سعر الباذنجان إلى 1000 دينار أيضاً للكيلو غرام الواحد، بعدما كان سعره 350 دينار، مشيرة في ذات الوقت الى ارتفاع سعر البطاطا من 750 دينار للكيلو غرام إلى 1200.

اما عن أسعار اللحم الابيض فتوضح سهيلة ان "سعر كيلو غرام اللحم ارتفع من 14000 دينار إلى 18000 دينار".

وعن أسباب هذا الارتفاع يتحدث أحد أصحاب محال بيع الجملة في علوة السليمانية لوكالة شفق نيوز قائلاً إن "ارتفاع الأسعار تقف وراءه أسباب عدة ومنها، زيادة الإقبال على المواد الغذائية بسبب شهر رمضان والحرب الاوكرانية الروسية، إضافة إلى قلة الامطار التي مرت بها مناطق الاقليم ما أثر على الإنتاج المحلي".

ويضيف التاجر أن "أحد الأسباب الأخرى هي قرار مجلس النواب الإيراني الذي أقر منع تصدير (الطماطم والبصل والبطاطا)"، مؤكداً أن "عدول مجلس النواب الإيراني في الأيام الأخيرة عن قراره ساهم بتراجع أسعار بعض المواد مثل الطماطم الذي تراجع سعرها من 1200 دينار للكيلو غرام الواحد الى 900 دينار".

بدوره يؤكد رئيس لجنة مراقبة ومتابعة الأسعار الحكومية في السليمانية ريكان جمال في حديث لوكالة شفق نيوز إن "لجان المراقبة مستمرة في عملها وقد وضعت برنامجاً لمتابعة ومراقبة الأسعار، ولكن هناك عدة عوامل خارجية أدت لارتفاع الأسعار ومنها الحرب الروسية الاوكرانية حيث اثرت بشكل عام على أسعار الكثير من السلع".

ويبين جمال في الوقت ذاته أن" توفر الخزين الغذائي في المحافظة وتوزيع الوجبات الغذائية لمرتين خلال هذا الشهر ساهم في استقرار بعض السلع حتى أن بعضها الآخر انخفض، فمثلا سعر كيس الطحين انخفض من 42000 الف إلى 30 الف بسبب توفر المخزون الغذائي في المخازن الحكومية".

اما عن ارتفاع أسعار اللحم فيؤكد ريكان أن "الاقليم يعتمد بصورة كبيرة على استيراد اللحوم الاوكرانية وبالرغم من إلغاء الضرائب والرسوم الا ان أسعارها تعد مرتفعة بسبب ارتفاع الاسعار من المصدر"، مبيناً أن "لجان المراقبة لن تسمح بالتلاعب في الأسعار وستحاسب المقصرين والمخالفين".

ويرى فاخر عز الدين وهو مراقب للشأن العراقي في حديث لوكالة شفق نيوز أن "على الجهات المعنية اتخاذ إجراءات تدعم الطبقات الهشة في المجتمع، وزيادة الحصة التموينية للحفاظ على الأسعار بدلا من ملاحقة التجار واعتقالهم ومعاقبتهم، ومنع الاحتكار".