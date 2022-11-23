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المملكة المتحدة: نحتفظ بعلاقات وطيدة مع إقليم كوردستان وملتزمون بأمنه واستقراره

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-23T16:10:38+0000
المملكة المتحدة: نحتفظ بعلاقات وطيدة مع إقليم كوردستان وملتزمون بأمنه واستقراره

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء الجديد في المملكة المتحدة ريشي سوناك، يوم الأربعاء، لرئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني أن المملكة تحتفظ بعلاقات وطيدة مع الإقليم.

وذكر بيان لحكومة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، تلقى رسالة من رئيس الوزراء الجديد في المملكة المتحدة ريشي سوناك، أكد فيها أن المملكة المتحدة تحتفظ بعلاقات وطيدة مع إقليم كوردستان".

وأضاف سوناك بحسب البيان، "من دواعي سروري أن علاقاتنا التاريخية اليوم أقوى من أي وقت مضى، إذ لدينا العديد من القيم المشتركة، مع الكثير من مجالات التعاون المشتركة، والمملكة المتحدة ملتزمة بأمن إقليم كوردستان واستقراره كجزء من عراق قوي وموّحد".

وتابع رئيس الوزراء البريطاني، "نولي اهتماماً بالغاً للتنسيق الأمني مع إقليم كوردستان، ونلتزم بالعمل معكم في إطار التحالف الدولي، لضمان الحاق الهزيمة النهائية بداعش في العراق وسوريا".

وأكد رئيس وزراء المملكة المتحدة على أهمية تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وبريطانيا، ولا سيّما في المجالات التجارية والاستثمارية والزراعية والرقمنة.

وقال رئيس وزراء المملكة المتحدة في ختام رسالته: "يسعدني أن أتطلع إلى العمل معكم خلال فترة عملي رئيساً للوزراء".

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