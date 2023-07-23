الملا بختيار يفتح النار على قيادات بالاتحاد الوطني: الحزب من سيء الى اسوأ بعد تشاركه مع الفاسدين

شفق نيوز/ وجه ملا بختيار العضو القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الاحد، ملاحظات وانتقادات جديدة لقيادة حزبه، وفيما شدد على عدم تنازله عما اسماه تاريخه ونضاله، اكد ان الاتحاد الوطني يعيش في وضع سيء ويسير نحو وضع أسوأ خصوصا بعد تشاركه مع الفاسدين.

وجاءت تصريحات الملا بختيار من خلال مقطع شريط مصور تابعته وكالة شفق نيوز، طرح فيه مجموعة من المسائل والموضوعات الداخلية الخاصة بالاتحاد الوطني ووجه عددا من الملاحظات والانتقادات الى القيادة الحالية للحزب، معلنا انه لن يتنازل عن تاريخه الشخصي داخل الاتحاد الوطني وان الذين يظنون ذلك مخطئون وان هناك المئات والالاف مثله لن يتنازلوا عن تاريخهم.

ونوه الملا بختيار الى ان هناك اشخاصاً داخل الاتحاد الوطني كانه فاز ببطاقة فاصبحوا اليوم قيادات للحزب، في وقت ان نتائج ذلك النوع من السياسة والمؤامرات افضت الى احداث 8 تموز واوصلت الاتحاد الوطني الى هذا اليوم، مضيفا "انا كنت اول شخص في الاتحاد الوطني كتبت ان ما تقرر وما جرى لا يدخل ضمن المنهاج الحزبي.

وشدد الملا بختيار على "ان الثامن من تموز هو ازمة النفس الحزبي للاتحاد الوطني، والى الان مخلفاته وكل مشكلاته باقية، وهذه الازمة النفسية الحزبية اذا لم يتم فهمها سيكون امرا خطيرا".

وسلط الملا بختيار الضوء على الاوضاع الحالية الموجودة بالقول ان عضوا بالمكتب السياسي يقول "تخلصنا من القياديين القدماء ولن نسمح لهم بالعودة مرة اخرى"، موضحا ان الذين يتفوهون بهذا القول اظهروا قيمة انفسهم "نحن في الاوقات الصعبة اوصلنا الاتحاد الوطني الى الانتفاضة، وانتم اوصلتم الاتحاد الوطني في ايام الرخاء الى مستوى اقلقتم به الاف الكوادر الحزبية وتغلقون الباب بوجه المناضلين وتتحالفون مع الفاسدين".

واعرب الملا بختيار عن اسفه لاوضاع حزبه ويعد الاخلاق والسلوك الحالي داخل الحزب غارقا في مستنقع الفساد، متوجها بكلامه الى القيادة الحالية للاتحاد انه يطمئنهم بانهم لن يستطيعوا اسكاتهم وارعابهم، مضيفا ان الاتحاد يعيش محنة ويتوجب التفكير في تخليصه من تلك المحنة من اساسها وجذورها، تلك المحنة التي جلبته له القيادة الجديدة، وهم يتحملون مسؤولية كل ما يحصل للاتحاد.

وتوقع الملابختيار ان تسير اوضاع الاتحاد الوطني نحو الاسوأ ويتوجب ان تفكر القيادة الجديدة للحزب ان لا تخسر التاريخ وان تنهي حقدها التاريخي "واذا لم يفعلوا سيدخلون التاريخ متلبسين بالعار".