المكونات في كوردستان تبدي استعدادها للمساعدة بتشكيل حكومة جديدة بالاقليم

شفق نيوز/ جددت المكونات العرقية والدينية في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس مطالبتها بإجراء مراجعة وتعديل لقانون انتخابات كوردستان، وزيادة عدد مقاعد الكوتا فيه.

وعقب الاجتماع عقد وزير الإقليم لشؤون المكونات آيدن معروف، مؤتمرا صحفيا قال فيه، "إننا اجتمعنا مع تلك المكونات بعد انتهاء الانتخابات، وتحديد الممثلين".

وأضاف "نطالب بتشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت ممكن"، مردفا بالقول: نحن مستعدون لتقديم أي مساعدة مطلوبة لهذا الغرض.

وكان اقليم كوردستان قد اجرى في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي الانتخابات التشريعية لبرلمان كوردستان بدورته السادسة والتي أفرزت نتائجه عن فوز الحزبين التقليديين الرئيسيين، وهما الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني.

هذا ولغاية الان لم تبدأ الأحزاب الفائزة في الانتخابات بالإقليم مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم رغم إبداء الحزبين استعدادهما لذلك.