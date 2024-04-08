المكسرات تحرك أسواق السليمانية قبل العيد (صور)

شفق نيوز/ مع اقتراب عيد الفطر، يزداد إقبال المواطنين هنا في السليمانية على السوق لشراء ما يحتاجونه ويرونه ضروريا لأيام العيد الثلاثة، وخصوصا شراء الملابس الجديدة للأطفال وكذلك الحلويات والمكسرات التي يحبها ويفضلها الكبار والصغار، وهذه المدينة تشهد تهافت أعداد كبيرة من السياح أيضاً لشراء الحلويات والمكسرات بأنواعها، وهو ما تفتقر إليه محافظات عدة.

فرهاد هاشم، صاحب أحد محال المكسرات والحلويات تحدث لوكالة شفق نيوز، إن "السليمانية معروفة بالمكسرات والحلويات وتناولها على طول مدار السنة، ولكن في المناسبات الوضع يختلف، حيث يكون الإقبال من المواطنين عليهما كبيراً مقارنة بباقي أيام السنة".

وأشار إلى أن "المكسرات و(الجكليت) وبأنواعها المختلفة، أصبحت عادة مرتبطة بالمناسبات وخاصة عيدي الفطر والأضحى وفي النزه الربيعية، وأيضا أنواع السجق والمن السما التي تختص بها محافظة السليمانية دون غيرها من المحافظات ".

وأشار المواطن ابو علي لشفق نيوز إلى أنه" جاء إلى السوق ليشتري الكرزات والمكسرات المتنوعة وتشكله حسب رغبته وذوقه وما يرغب بتناوله، بالإضافة إلى أن شراء السجق هو أيضا من الضروريات لأنه أحيانا هناك من لا يحب تناول السكريات المصنعة، فنأكله أو نقدمه للضيوف كون الحلاوة التي فيها طبيعية" ، موضحا أنه في هذا الشهر الفضيل الصائم بعد الإفطار يحب دائما تناول الحلويات أو يفطر بالحلويات، لذلك الكرزات والحلويات والجكليت من المأكولات الضرورية والمهمة في رمضان والعيد" .

أنواع مختلفة

أما كامران دلشاد (صاحب محل المكسرات والحلويات في السليمانية)، فأشار إلى أن مواطني السليمانية معروفون بعشقهم وتناولهم الكبير للكرزات والحلويات وخاصة السجق بأنواعه، لذلك يأتون إلى السوق لشرائه وبأنواعها المختلفة وكذلك الكرزات كل الأنواع لها رغبة إقبال من قبل الناس حسب ذوق الشخص فمنهم من يريد المالح أو قليل الملح أو المدخن أو المحمص بزيادة، وأيضا من السما الذي عليه إقبال كبير من السواح والزائرين إلى المحافظة .

وبين دلشاد، خلال حديثه للوكالة، أن أكثر المناشئ التي يتم استيراد المكسرات منها هي إيران وأمريكا وأسعار ها لا تتجاوز 18 ألف دينار ولا تقل عن 11 الف دينار، مؤكدا ان الإقبال يزادا على النوعيات الجيدة.

السياحة والمكسرات

أما شدهان مجيد (سائح في السليمانية) قال إنه جاء من محافظة ديالى، ويأتي باستمرار إليها كسائح للتمتع بأجوائها اللطيفة، وأيضا لزيارة أسواقها وشراء ما يريد، ومنها شراء الكرزات والحلويات، كون انواع الكرزات الموجودة هنا ليست موجودة في محافظة ديالى ، واليوم سأشتري من السما والفستق والسجق بأنواعها لي لأقربائي الذين أوصوني بشرائها لهم".

فوائد المكسرات

وينصح أخصائيو التغذية دوما بتناول المكسرات خلال رمضان وتعتبر من أشهر المأكولات والوجبات الخفيفة الصحية، فهي مصدر ممتاز للألياف، والدهون الصحية، والبروتينات النباتية، ومضادات الأكسدة، والعديد من العناصر الغذائية المهمة والمفيدة الأخرى، كما أن المكسرات لذيذة الطعم ومن السهل الحصول عليها، وهنالك العديد من أنواع المكسرات مثل اللوز، والجوز، والكاجو، والبندق، والصنوبر، والفستق الحلبي التي يمكن استهلاكها محمصة أو مدخنة أو دون إضافات مكسرات نية، مشكلة من عدة أنواع أو من نوع واحد فقط، وإضافة الفواكه المجففة معها تزيد المكسرات الصحية والمكسرات النية فائدة.

ووفق خبراء التغذية، يحتوي كل 100 جرام من الفول السوداني على 567 سعرة حرارية، ويساهم في إنقاص الوزن ومنع تشكل حصى المرارة، ويحتوي اللوز على 579 سعرة حرارية ويزود الجسم بفيتامين ه وينظم مستويات السكر في الدم، ويحتوي الفستق على 560 سعرة حرارية ويعزز البكتيريا النافعة في الامعاء ويوسع الاوعية الدموية، والكاجو 553 سعرة حرارية ومن فوائده الحفاظ على صحة العظام وتعزيز صحة القلب، والجوز 654 سعرة حرارية تزويد الجسم بأحماض أوميغا-3 الدهنية: مكسرات الجوز مصدر ممتاز للأوميغا-3 الذي يملك دوراً مهماً جداً في الوقاية من أمراض القلب والحفاظ على صحة الدماغ ويعزز وظيفة الدماغ ويرفع مستويات الخصوبة عند الرجال".

والمكسرات الصحية هي المكسرات النية التي لم تتم معالجتها بالحرارة أو إضافة مواد مثل الملح والمنكهات إليها وبالتالي تحتفظ بمعظم فوائدها التي يمكن أن تخسر بعضها إذا تعرضت للحرارة، و يفضل غالبية الناس المكسرات المشكلة المحمصة أو المملحة أو المدخنة على المكسرات النية بسبب طعمها القريب من الوجبات الخفيفة الأخرى ولا بأس في تناولها باعتدال ولكن الإكثار من تناولها يمكن أن يرفع من مستويات الأملاح في الدم ويؤثر على الضغط ووظائف الجسم الأخرى، وفق خبراء.