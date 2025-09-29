المكتب السياسي للديمقراطي الكوردستاني يجتمع برئاسة بارزاني

شفق نيوز- أربيل

من المقرر أن يعقد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، اجتماعاً برئاسة الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، لمناقشة عدد من القضايا المهمة.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن الاجتماع يأتي بعد لقاء بارزاني يوم السبت الماضي مع بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني.

ومن المتوقع أن يبحث الاجتماع جملة من الملفات المهمة، من بينها مسألة تشكيل الكابينة العاشرة لحكومة إقليم كوردستان.