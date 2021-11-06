المكتب السياسي للاتحاد الوطني يجتمع اليوم بالسليمانية ولاهور جنكي على الطاولة

شفق نيوز / يعقد المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم السبت، اجتماعا في السليمانية ضمن إقليم كوردستان، للبت في القرارات التي لم تحسم بعد، منذ أحداث الثامن من تموز الماضي.

وأبلغت مصادر مطلعة وكالة شفق نيوز، أن "واحدة من أهم القرارات التي سيتم البت بها خلال اجتماع اليوم، هو عقد اجتماع موسع للمجلس القيادي للحزب الذي لم يلتئم منذ أحداث الثامن من تموز الماضي".

وأضافت المصادر، أن "اجتماع المجلس القيادي سيناقش قضية إبعاد لاهور شيخ جنكي، وثلاثة من أعضاء المجلس القيادي، وكذلك البت في القرارات المعطلة".

وصادق المكتب السياسي للاتحاد الوطني، أمس الجمعة، وبإجماع الأصوات، على قرارات الرئيس المشترك للحزب (بافل جلال طالباني) والخاصة بإبعاد كل من (لاهور جنكي برهان، زينو محمد، شادمان ملا حسن، آلا تحسين حبيب) من الحزب، وتجميد (آراس جنكي برهان) لمدة 6 أشهر.

وكان الرئيس المشترك المبعد للاتحاد الوطني الكوردستاني، لاهور شيخ جنكي، قد أعلن، يوم الخميس، رفضه لجميع القرارات بحقه هو ورفاقه التي اصدرها نظيره في الحزب بافل طالباني، مؤكدا على انه يستعيد جميع صلاحياته التي كان قد تنازل عنها لصالح طالباني.