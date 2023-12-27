سقوط طائرة مسيّرة قرب مطار اربيل الدولي

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي، يوم الاربعاء، بسقوط طائرة مسيّرة قرب مطار اربيل الدولي، في وقت تبنت فيه "المقاومة الاسلامية في العراق" استهداف قاعدة امريكية قرب مطار اربيل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طائرة مسيرة وقعت في احدى القرى القريبة من مطار اربيل الدولي قبل قليل". واضاف ان "الطائرة كانت متجهة نحو المطار لكن اسقطت قبل الوصول الى الهدف".

من جانبها، أعلنت "المقاومة الاسلامية في العراق"، استهداف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل الدولي.

وذكر بيان لـ"المقاومة"، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنها "استهدفت قاعدة الاحتلال الامريكي قرب مطار أربيل، بالطيران المسيّر"، مؤكدة "استمرارها في دك معاقل العدو"، حسب تعبيرها.