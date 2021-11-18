المقاتلات الحربية التركية تُغير على مواقع لحزب العمال شمالي دهوك

شفق نيوز/ شنّت المقاتلات الحربية التركية اليوم الخميس ضربات جوية استهدفت بها مواقع لحزب العمال الكوردستاني (PKK) بقضاء العمادية شمالي محافظة دهوك في إقليم كوردستان العراق.

وقال شهود عيان لوكالة شفق نيوز، إن "قرية سبيندارئ بمنطقة (برى كارى ) تعرضت لقصف الطائرات الحربية مستهدفا مواقع للحزب دون معرفة حجم الأضرار الناجمة عن القصف.

ويقوم الجيش التركي بين الحين والآخر بقصف مواقع داخل الإقليم بزعم استهداف عناصر PKK المناهضين للنظام في أنقرة.

ويؤكد مسؤولون في حكومة إقليم كوردستان أن الصراع العسكري الدائر بين تركيا والحزب الكوردي المعارض لسياستها تسبب بنزوح السكان من مئات القُرى في المناطق الحدودية.